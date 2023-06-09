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Ирак просит США решить вопрос газовой задолженности перед Ираном

Ирак просит США решить вопрос газовой задолженности перед Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Багдад попросил Вашингтон решить вопрос с задолженностью перед Тегераном за экспорт газа. Данный вопрос глава дипведомства Ирака обсудил с американским госсекретарем.

Руководство Ирака просит власти США помочь решить проблему задолженности перед Ираном за экспорт газа и электроэнергии. Об этом рассказали сегодня в иракском МИД.

Данный вопрос обсудили в четверг в Эр-Рияде госсекретарь США и глава МИД Ирака.

В частности, Фуад Хусейн подчеркнул в ходе разговора, что эту проблему нужно решить, так как она напрямую влияет на электроэнергетический сектор Ирака.

Напомним, сегодня в Эр-Рияде проходит министерская встреча Международной коалиции против ИГИЛ (запрещена РФ). В ней принимает участие ряд стран, включая Ирак и США.

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