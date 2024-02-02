Интервью Путина укрепило рубль

Главные валюты снижались утра на фоне интервью главы российского государства американскому журналисту Такеру Карлсону. Так, доллар откатился к уровню 90,5 рубля.

Рубль отреагировал укреплением на интервью главы российского государства американскому журналисту Такеру Карлсену.

Так, на открытии торгов американская валюта потеряла от уровней закрытия Мосбиржи 0,39%, закрепившись на отметке в 90,5 рубля. Евро также снижался – его показатели на 0,56%, до 97,36 рубля.

Курс китайского юаня практически не изменился, оставшись на уровне в 12,545 рубля.