Интерес россиян к Абхазии снова вырос - РСТ

В феврале россияне снова стали бронировать отдых в Абхазии. В начале зимы наблюдался спад спроса. Ожидается, что после выборов президента в республике стабилизируется ситуация, что снимет все опасения туристов.

В конце зимы российские туристы вновь возобновили бронирование отдыха на лето в Абхазии, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Несмотря на снижение интереса к направлению в декабре-январе, сейчас, на фоне благоприятной новостной повестки, спрос на абхазские курорты вновь начал расти"

– РСТ

В республике на 15 февраля назначены выборы президента, турбизнес ожидает, что после выборов обстановка в Абхазии придет в норму и курортный сезон пройдет штатно. Цены на лето в Абхазии будут на уровне или выше прошлогодних.

"Многие отели оставили цены прошлого летнего сезона. Крупные объекты размещения повысили цены не более чем на 5-10%. В дальнейшем в вопросах стоимости отельеры будут ориентироваться на спрос и загрузку объекта"

– туроператор "Алеан"

В этом году Абхазию может выбрать для отдыха большее количество россиян - часть отдыхающих найдет в республике замену Анапе, пляжи которой пострадали от разлива мазута.