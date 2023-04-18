Инспекции в рамках зернового соглашения не проводятся с прошлой недели

Опубликовано: 22:36, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Инспекции судов в рамках черноморской инициативы по экспорту зерна не проводились ни в понедельник, не во вторник. Они не состоялись из-за отсутствия согласия, сообщили в ООН.

На этой неделе не было проведено ни одной инспекции судов в рамках черноморской инициативы по экспорту зерна, сообщил сегодня официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций.

По словам Стефана Дюжаррика, они не состоялись из-за отсутствия консенсуса у сторон.

Он также указал на то, что в Совместном координационном центре в Стамбуле сейчас идут активные дискуссии с участием российских, украинских и турецких представителей.

Напомним, зерновое соглашение было заключено летом 2022 года. Осенью его продлили на 120 дней, а в середине марта еще на 60 дней.