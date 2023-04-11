СКЦ в Стамбуле не смог сегодня проинспектировать суда в рамках зерновой сделки

Опубликовано: 23:55, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У СКЦ в Стамбуле не получилось 11 апреля осуществить инспекции судов в рамках зернового соглашения. Инспекции возобновятся в среду.

Во вторник Совместному координационному центру (СКЦ) в Стамбуле не удалось проинспектировать суда в рамках зернового соглашения, сообщил официальный представитель генсека ООН.

По словам Стефена Дюжаррика, они не проводились из-за того, что у сторон ушло много времени на согласование договоренностей по операционным приоритетам.

Представитель всемирной организации также подчеркнул, что инспекции возобновятся завтра.

Он также призвал всех участников сделка сделать так, чтобы суда смогли продолжить безопасное движение в интересах продовольственной безопасности всего мира.

Помимо этого, Дюжаррик рассказал, что получение разрешения на движение в порты Украины сейчас ожидают 50 судов.

Напомним, зерновое соглашение было подписано прошлым летом. Осенью оно было продлено на 120 дней, а в середине марта еще на 60 дней.