Иностранные туристы узнают о России из специальных брошюр

Туристов из других стран, которые приезжают на отдых в Россию, будут снабжать специальными брошюрами, в которых им объяснят тонкости поведения, дресс-кода и особенности российского законодательства.

В России назрела необходимость подготовить специальную брошюру для иностранных туристов, которая разъяснит им правила поведения, особенности культуры, дресс-кода в стране, а также ознакомит с основными положениями российского законодательства, сообщила в кулуарах ПМЭФ 2024 директор центра по развитию международного туризма Центра стратегических разработок Юлия Максутова.

"Мы видим необходимость информирования иностранных граждан о российской культурной, национальной и нормативно-правовой специфике во время пребывания в нашей стране. Главное в этом контексте - не допустить проблем с законом у гостей нашей страны. В этой связи мы подготовим для зарубежных и российских туроператоров специальную брошюру"

- Юлия Максутова

Брошюра будет издана на языках посещающих страну туристов и расскажет им о правилах поведения в общественных местах, даст рекомендации по дресс-коду, ознакомит с особенностями российского законодательства, передает РИА Новости.

Отдельная ее глава будет посвящена соблюдению мер безопасности, правилам общения с представителями российских органов власти. В ней будет размещен список запрещенных в стране организаций, символики и литературы.

Помимо этого, руководство будет содержать традиционный перечень предметов, запрещенных к ввозу и вывозу из России, а также информацию о правилах ввоза валюты и действующих на этот счет ограничениях.