Иностранные дипломаты сыграют в шахматы со студентами в Павильоне "Азербайджан"

Опубликовано: 17:27, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турнир по шахматному блицу состоится в День защиты детей в Павильоне "Азербайджан". В нем примут участие иностранные дипломаты - они сыграют со студентами. Победителя ждет приз.

Необычный шахматный турнир пройдет скоро в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ. Он проводится в рамках празднования Международного дня защиты детей при поддержке Федерации шахмат РФ.

Соревнования будут устроены в формате блиц. В них будет участвовать российский гроссмейстер Василий Папин. На состязании иностранные дипломаты сразятся со студентами. Победителю вручат ценный приз от Павильона "Азербайджан".

В программу также войдут конкурсы и викторины. Их победители также получат ценные призы от банка "МБА-Москва", платежной системы GRANAT и сети призовых аттракционов "ТИР ПРИЗОВОЙ".

Помимо собственно шахмат, гости смогут побывать на открытой совместно с Государственным музеем Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии Минкультуры РФ выставке "Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950 гг.". Еще одна выставка - "Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство". Она была организована совместно с Фондом Гейдара Алиева и азербайджанским посольством в России.

Для регистрации на участие в турнире можно позвонить по телефону 8 (965) 101-71-51. Турнир стартует в 13:30 по адресу проспект Мира, 119, стр.14 - Павильон "Азербайджан".