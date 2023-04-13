Павильон "Азербайджан" на ВДНХ приглашает на Чапан Party в выходные

Опубликовано: 17:01, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиционная выставка Чапан Party будет проводиться в ближайшие субботу и воскресенье на ВДНХ. На мероприятии будут представлены как производители предметов традиционных ремесел, так и артисты.

Очередная Чапан Party пройдет в эти выходные в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ, сообщают организаторы.

На мероприятии будет представлено азербайджанское и узбекское художественное и историческое наследие. Особый акцент будет сделан на декоративно-прикладном искусстве. Одна из целей выставки - сохранение традиций обоих народов.

Чапан Party проводится уже не в первый раз, число ее участников и гостей неуклонно растет.

Программа

Мероприятие, обозначенное как "встреча единомышленников", разделено на два сектора.

В первом из них внимание гостей будет привлекаться к товарам, изготовленным в Азербайджане и Узбекистане. Желающие смогут подписать договор сразу с производителем. В работе этого сектора примут участие компании, ищущие покупателей.

Участниками второго, культурно-познавательного сектора, станут ремесленники и представители декоративно-прикладных искусств. Здесь будет представлена развлекательная программа с народными танцами и музыкой.