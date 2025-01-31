Вестник Кавказа

Иностранец ответит в суде за гибель жены в Дагестане

Иностранец ответит в суде за гибель жены в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель иностранного государства предстанет перед судом в Дагестане. В ноябре 2024 года он убил свою жену. Против него заведено уголовное дело.

В Дагестане перед судом предстанет житель иностранного государства, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Мужчину будут судить за гибель своей жены. В ведомстве заявили, что в ноябре 2024 года он убил супругу в доме на улице Межевой.

Для скрытия следов преступления преступник перенес тело жертвы в хозпостройку, обмотал вокруг шеи платок и отправился в больницу.

Отмечается, что иностранцу не удалось скрыть правду. Против него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мотивом он назвал ревность и неприязнь.

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