Иностранец ответит в суде за гибель жены в Дагестане

Житель иностранного государства предстанет перед судом в Дагестане. В ноябре 2024 года он убил свою жену. Против него заведено уголовное дело.

В Дагестане перед судом предстанет житель иностранного государства, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Мужчину будут судить за гибель своей жены. В ведомстве заявили, что в ноябре 2024 года он убил супругу в доме на улице Межевой.

Для скрытия следов преступления преступник перенес тело жертвы в хозпостройку, обмотал вокруг шеи платок и отправился в больницу.

Отмечается, что иностранцу не удалось скрыть правду. Против него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мотивом он назвал ревность и неприязнь.