Иностранцы смогут до октября платить за газ не только в Газпромбанке

Владимир Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк. Предыдущее подобное решение было опубликовано в марте 2025 года.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения иностранным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только в Газпромбанке.

Данный документ вступил в силу 25 июня. Согласно указу, зарубежным покупателям газа разрешено осуществлять оплату рублями в других банках до 1 октября текущего года.

Стоит добавить, что предыдущее подобное разрешение российский лидер подписал 28 марта. Документ действовал до 1 июля.