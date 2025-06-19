Вестник Кавказа

Иностранцы смогут до октября платить за газ не только в Газпромбанке

Иностранцы смогут до октября платить за газ не только в Газпромбанке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк. Предыдущее подобное решение было опубликовано в марте 2025 года.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения иностранным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только в Газпромбанке.

Данный документ вступил в силу 25 июня. Согласно указу, зарубежным покупателям газа разрешено осуществлять оплату рублями в других банках до 1 октября текущего года.

Стоит добавить, что предыдущее подобное разрешение российский лидер подписал 28 марта. Документ действовал до 1 июля.

 

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