Ингушскую Назранку спасли от экологической катастрофы

Ингушские экологи предотвратили загрязнение нечистотами реки Назранки, которое могло обернуться настоящей экологической катастрофой – в реку не только сбрасывали нечистоты, но и создали на ее берегу мусорную свалку.

Спецкомиссия министерства природы Ингушетии проинспектировала водный объект в Назрани, обнаружив вопиющие нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

"По инициативе администрации Насыр-Кортского округа был проведен мониторинг состояния реки Назранка, в ходе которого выявлено загрязнение водного объекта. В результате принятых мер удалось избежать экологической катастрофы"

- Минприроды Ингушетии

Как установила комиссия, в состав которой входили госинспекторы в области охраны окружающей среды Минприроды совместно со специалистами местной администрации, прокуратуры и Росрыболовства Ингушетии, загрязняли реку школа и дошкольное учреждение. Вместо того, чтобы оборудовать очистные сооружения, там нашли самый просто выход для утилизации отходов жизнедеятельности. Кроме этого, в прибрежной зоне обнаружились навалы бытового мусора, передает "Интерфакс".

Власти региона планируют в ближайшее время оборудовать очистными сооружениями собственного производства все социальные объекты региона, в том числе школы и детсады.