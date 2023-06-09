Ингушский застройщик крал деньги у детей

Опубликовано: 18:58, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингушские правоохранители заподозрили в крупном мошенничестве генерального директора строительной фирмы, подрядившейся построить детский сад в Ингушетии: они недосчитались более 6 млн рублей, по сути украденных у детей.

Ингушские следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора стройфирмы, подозреваемого в крупном мошенничестве при строительстве здания дошкольного учреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"По версии следствия, в 2020 г. между министерством строительства и ЖКХ республики и генеральным директором ООО был заключен госконтракт на строительство детсада на 220 мест в Назрани на сумму свыше 158,7 млн рублей", - рассказали в прокуратуре, уточнив, что оплату заказчик произвел в полном объеме, передает "Интерфакс".

Однако в ходе следствия выяснилось, что подрядчик завысил стоимость работ на более чем 6,3 млн рублей, причинив министерству материальный ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении алчного застройщика возбуждено по статье "мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ход следствия по нему контролирует прокуратура республики.