Ингушский застройщик крал деньги у детей

Ингушские следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора стройфирмы, подозреваемого в крупном мошенничестве при строительстве здания дошкольного учреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"По версии следствия, в 2020 г. между министерством строительства и ЖКХ республики и генеральным директором ООО был заключен госконтракт на строительство детсада на 220 мест в Назрани на сумму свыше 158,7 млн рублей", - рассказали в прокуратуре, уточнив, что оплату заказчик произвел в полном объеме, передает "Интерфакс".
Однако в ходе следствия выяснилось, что подрядчик завысил стоимость работ на более чем 6,3 млн рублей, причинив министерству материальный ущерб в особо крупном размере.
Уголовное дело в отношении алчного застройщика возбуждено по статье "мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ход следствия по нему контролирует прокуратура республики.