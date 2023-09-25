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Ингушский врач спасла от инсульта пассажирку рейса Бангкок-Москва

Ингушский врач спасла от инсульта пассажирку рейса Бангкок-Москва
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Перелет из Бангкока в Москву, занимающий более девяти часов, чуть не стал фатальным для пассажирки авиарейса, если бы не врач из Ингушетии, которая нашла выход из казалось бы безвыходной ситуации.

Авиарейс из столицы Таиланда в Москву мог бы закончиться для одной из его пассажиров как минимум инсультом, если бы на борту не оказалось грамотного врача, сообщает Telrgram-канал The Magas Time.

У женщины, отдыхавшей в Бангкоке, во время полета неожиданно резко "скакнуло" давление, закружилась голова и началась рвота. Бортпроводники воздушнго судна начали поиски врача, им и оказалась специалист из Магаса.

Осмотрев женщину, врач нашла у нее симптомы транзиторной ишемической атаки (нарушение кровообращения головного мозга) в области правой позвоночной артерии, передает "АиФ-Ставрополье".

Аптечки с нужными препаратами в самолете не оказалось, но на борту нашлись ампулы церукала, и врач приняла решение сделать инъекцию препарата, который быстро нормализовал давление.

По прилету в Москву женщину передали сотрудникам скорой помощи, но, к счастью, все обошлось - если бы у нее случился инсульт, капитану воздушного судна пришлось бы экстренно сажать его в Тамбове.

Как позже пояснили столичные медики, спазм в позвоночной артерии вызвал сильный тонус мышц шеи, возникший из-за того, что пассажирка долго сидела в одном положении.

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