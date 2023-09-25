Драка в самолете оказалась фатальной для жителя Пятигорска

Полет из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды стал последним для одного из его пассажиров после того, как он стал участником драки на борту, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СКФО.
"Один из мужчин нанес другому телесные повреждения. В процессе ссоры один из пассажиров сделал им замечание по поводу поведения, после чего получил удар рукой в область головы"
- Telegram-канал МВД РФ по СКФО
Драку устроили 41-летний житель Санкт-Петербурга и 36-летний житель Пятигорска, после посадки лайнера их обоих доставили в отделение полиции аэропорта, однако там пятигорцу стало плохо. Вызванная бригада "скорой" так и не смогла вернуть его к жизни.
Правоохранители сообщили, что житель Санкт-Петербугра находился в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него составлен протокол, а также возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".