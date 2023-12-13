Ингушский птицекомплекс "Южный" в этом году заработает на полную мощь

Уже в наступившем 2024 году в Ингушетии будет запущена вторая очередь птицекомплекса "Южный", который обеспечит магазины страны 10 тыс т мяса индейки в год.

Уже в нынешнем 2024 году в Ингушетии заработает вторая очередь единственного птицекомплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки "Южный", сообщает сайт правительства РФ по итогам визита в регион вице-премьера Александра Новака.

"Всего по итогам 2024 года в Ингушетии планируется развитие пяти прорывных проектов на общую сумму около 8 млрд рублей. До конца года предстоит открыть тепличный комплекс "Сунжа", запустить вторую очередь птицекомплекса "Южный", производство детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд", а также построить IT-отель и создать Академию цифрового развития. Ввод в работу этих проектов создаст 515 новых рабочих мест в регионе"

- сайт правительства Ингушетии

В Ингушетии с 2021 года запущен первый этап проекта – заработали птичники, мясоперерабатывающий цех и вспомогательная инфраструктура, предприятие выпускает все - от яйца до готовой продукции, для нормальной работы второй очереди здесь будет построен собственный комбикормовый завод, говорится в сообщении.