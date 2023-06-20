Ингушские газовики заменят 70% труб в республике

Опубликовано: 23:25, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ингушским потребителям природного газа к 2030 году обновят 70% газовых труб, которые обеспечат качество и безопасность газовых коммуникаций в республике.

В течение ближайших семи лет "Газпром межрегионгаз" по инвестиционной программе заменит в Ингушетии 70% всех газопроводных труб, рассказал генеральный директор филиала "Газпром межрегионгаз Назрань" Альберт Льянов."Подрядной организацией уже ведется работа по прокладке новых, современных и качественных газопроводных труб вместо старых, которые были проложены еще 40-60 лет назад и пришли в полную негодность. Уже завершена прокладка 400 км газовых труб", - поведал Льянов, передает ТАСС.

"Мы намерены в период до 2030 года заменить на новые все трубы, которые принадлежат "Газпром межрегионгаз", а это порядка 70% всех газопроводных труб республики"

- Альберт Льянов

"Газпром межрегионгаз" владеет в республике чуть больше 2 тыс км труб, а после последней встречи главы республики Махмуд-Али Калиматова с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым ему было дано поручение рассмотреть возможность приобрести бесхозяйные сети республики, то есть взять их на свой баланс и заменить их на более качественные и безопасные.

Напомним, газораспределительная система Ингушетии включает газораспределительные сети общей протяженностью свыше 3 тыс км и 720 пунктов редуцирования газа, а уровень газификации в республике составляет почти 80%.