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Ингушские газовики заменят 70% труб в республике

Ингушские газовики заменят 70% труб в республике
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ингушским потребителям природного газа к 2030 году обновят 70% газовых труб, которые обеспечат качество и безопасность газовых коммуникаций в республике.

В течение ближайших семи лет "Газпром межрегионгаз" по инвестиционной программе заменит в Ингушетии 70% всех газопроводных труб, рассказал генеральный директор филиала "Газпром межрегионгаз Назрань" Альберт Льянов."Подрядной организацией уже ведется работа по прокладке новых, современных и качественных газопроводных труб вместо старых, которые были проложены еще 40-60 лет назад и пришли в полную негодность. Уже завершена прокладка 400 км газовых труб", - поведал Льянов, передает ТАСС.

"Мы намерены в период до 2030 года заменить на новые все трубы, которые принадлежат "Газпром межрегионгаз", а это порядка 70% всех газопроводных труб республики"

- Альберт Льянов

 

"Газпром межрегионгаз" владеет в республике чуть больше 2 тыс км труб, а после последней встречи главы республики Махмуд-Али Калиматова с гендиректором "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым ему было дано поручение рассмотреть возможность приобрести бесхозяйные сети республики, то есть взять их на свой баланс и заменить их на более качественные и безопасные.

Напомним, газораспределительная система Ингушетии включает газораспределительные сети общей протяженностью свыше 3 тыс км и 720 пунктов редуцирования газа, а уровень газификации в республике составляет почти 80%.

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