Ингушетия примет фестиваль холодного оружия «Кинжал»

В Ингушетии состоится фестиваль холодного оружия «Кинжал». Также в рамках мероприятия состоятся захватывающие конные скачки.

Этим летом в Ингушетии в рамках празднования 100-летия государственности республики запланированы несколько захватывающих событий, среди которых особое место займут фестиваль холодного оружия «Кинжал» и захватывающие конные скачки.

«Наш фестиваль станет площадкой для производителей холодного оружия из разных регионов России. Гости праздника смогут не только посмотреть на сувенирное и холодное оружие ручной работы, произведения мастеров декоративно-прикладного искусства, но также и принять участие в мастер-классах по производству оружия и гравировке и в конкурсах. Этот фестиваль приурочен к 100-летию государственности нашей республики»

– и. о. председателя комитета по туризму Ингушетии Магомед Цуроев

Фестиваль «Кинжал»

По его словам, фестиваль холодного оружия «Кинжал» - это уникальное событие, которое погрузит участников и гостей в атмосферу древних традиций и истории. Посетители смогут увидеть разнообразные образцы холодного оружия, услышать увлекательные истории о них, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению и использованию этого оружия.

Конные скачки

Одним из самых захватывающих мероприятий фестиваля станут конные скачки на ипподроме рядом с Магасом. Участники покажут мастерство и скорость, соревнуясь за звание лучшего наездника.

Помимо фестиваля «Кинжал» и конных скачек, в программе празднования 100-летия государственности Ингушетии предусмотрены выступления талантливых артистов. Гостей ждут яркие вокальные и танцевальные номера, которые погрузят их в атмосферу праздника и радости.