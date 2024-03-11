Вестник Кавказа

Ингушетия подготовит стадион к празднованию 100-летия

Ингушетия подготовит стадион к празднованию 100-летия
© Фото: telegram-канал главы Ингушетии
Власти Ингушетии реконструируют стадион, на котором пройдут торжества по случаю столетнего юбилея региона.

Столетний юбилей Ингушетии решено отпраздновать на главном стадионе в городе Сунжа. Для этого власти региона приняли решение обновить спортивный объект. Информацию об этом озвучил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Очень важно подумать над тем, как мы можем благоустроить стадион, поскольку впереди нас ждет празднование 100-летия ингушской государственности. Все должно быть на высшем уровне"

- Махмуд-Али Калиматов

Как отметил Калиматов, стадион стал местом, где проводились многие праздничные и спортивные мероприятия, и будет достойным местом для юбилейных торжеств.

По данным главы региона, российские власти выделили для празднования юбилея Ингушетии порядка 120 млн рублей.

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