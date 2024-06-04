Ингушетия отметит юбилей боксерским турниром

В Магасе 27 июня пройдет боксерский турнир. Его участниками станут российские и зарубежные спортсмены.

Планируется, что 27 июня в Магасе состоится боксерский турнир, участниками которого станут такие прославленные мастера перчатки как Костя Цзю и Кевин Джонсон. Спортивный праздник состоится в честь 100-летнео юбилея Ингушетии.

«Турнир будет носить статус международной матчевой встречи между командами „Сборная Ингушетии“ - „Сборная мира“. Капитаном сборной Ингушетии станет бывший абсолютный чемпион Константин Цзю, сборную мира возглавит Кевин Владимирович Джонсон. От Ингушетии на ринг выйдут Курейш Сагов, Исмаил Илиев, Сергей Сергеев, Ибрагим Торкоев. Медийным боем станет бой между Максом «Топором» Щербаковым и руководителем Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириевым, добавили в пресс-службе»

– Минспорта региона.

Организаторы заявляют том, что турнир позволит привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни, а также поспособствуют развитию бокса в Ингушетии. Также известно, что турнир будет транслироваться по ТВ.