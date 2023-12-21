Ингушетия активно борется с долгами

Ингушетия продолжает сокращать долговые обязательства. Так, в прошлом году долги республики сократились на 3,2 млрд рублей.

Власти Ингушетии продолжают сокращать республиканские долги. Согласно последним данным, за прошлый, 2023 год, они сократились до 3,2 млрд рублей.

«Также выплатили в полном объеме 3,9 миллиарда рублей в счет исполнения бюджетных мер принуждения»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Далее он отметил, что благодаря тому, что республика вышла из мер бюджетного принуждения, уже в этом году в Ингушетии развернется капитальное строительство с опорой на собственный финансовые силы. В числе приоритетов в будущем году, в регионе он отметил продолжение цифровизации, газификации и налаживании стабильного водоснабжения.

Однако не стоит умалят роль центра, благодаря помощи которого строятся учебные и учреждения и объекты культуры, а также больницы и ФАПы.