Инфекционный корпус заработает в детской больнице в Ингушетии

Новый корпус будет введен в эксплуатацию в детской республиканской больнице в Ингушетии. Он будет специально приспособлен под нужды маленьких пациентов, лечащихся от инфекционных заболеваний.

Республиканская детская клиническая больница в Ингушетии прирастет новым корпусом, рассказали в республиканском Минстрое.

В ведомстве пояснили, что корпус будет открыт уже в текущем году, передает "Интерфакс".

В нем предусмотрено 60 боксов, каждый из них рассчитан на одного ребенка. В здании также будет операционная. Будут действовать кабинеты лучевой и функциональной диагностики.

В здании установят два лифта. Обеспечить безопасность поможет система видеонаблюдения. В корпусе также создадут доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, детская республиканская клиническая больница Ингушетии находится в Назрани. ДРКБ расположена по адресу улица Бакинская, д. 81.