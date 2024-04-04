Индия построит свой терминал в иранском порту Чабахар

У Индии в скором времени появится новый выход в Оманский залив Аравийского моря – это откроет для страны новые перспективы в торговле с Россией, Турцией, Сирией и странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

Индия подписала долгосрочное соглашение с Ираном, в соответствии с которым страна будет модернизировать и эксплуатировать терминал Шахид Бехешти в иранском порту Чабахар, сообщил министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

"Это соглашение станет новым стартом для развития торговли между двумя странами. Благодаря порту Чабахар Индия получит выход к Афганистану, Центральной Азии, Армении, Турции, Азербайджану, Грузии, Сирии и России, что является одним из важнейших преимуществ проекта"

- Мехрдад Базрпаш

Ранее руководство Индии сообщило о планах инвестиций в развитие иранского порта около $500 млн, а также о намерениях создать в гавани собственный отдельный грузовой терминал, передает Trend.

Напомним, порт Чабахар расположен в Оманском заливе в Аравийском море на юго-востоке Ирана, в иранской провинции Систан и Белуджистан в непосредственной близости от столицы и крупнейшего мегаполиса оманского Маската.