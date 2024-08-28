Ильхам Алиев: суверенитету Азербайджана противостояли двойные стандарты других стран

На переговорах с главой сербской дипломатии Марко Джуричем президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил сложности, с которыми пришлось столкнуться Баку на международной арене в годы Карабахской войны – против республики постоянно применялись двойные стандарты, нарушающие принципы международного права.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел сегодня в Баку переговоры с главой внешнеполитического ведомства Республики Сербия Марко Джурича. Говоря о восстановлении территориальной целостности Азербайджана, Ильхам Алиев обратил внимание собеседника на применение рядом государств двойных стандартов к проблематике Карабахской войны.

Двойные стандарты, из-за которых внешние игроки не желали оказывать давление на Армению как государство-агрессора и оккупанта азербайджанской земли, приводили к несправедливому отношению посредников и наблюдателей, создавали противоречия между их действиями и международным правом. Азербайджан, подчеркнул президент республики, смог преодолеть и это, добившись полного освобождения азербайджанских территорий и восстановления на них своего суверенитета.

Основная часть беседы с Джуричем была посвящено азербайджано-сербским отношениям. Ильхам Алиев охарактеризовал свои контакты с сербским коллегой Александром Вучичем как дружеские и стимулирующие к развитию связи двух стран. Президент добавил, что укрепление взаимодействия Азербайджана и Сербии помогает активизации партнерства между регионами Кавказа и Балкан в целом.

В частности, Ильхам Алиев и Марко Джурич обсудили контакты Баку и Белграда в энергетике, в которой сербская сторона выступает в роли транзитера азербайджанских углеводородов в страны Евросоюза. Политики подтвердили намерение оказывать обоюдную поддержку в международных структурах, в первую очередь по проблематике защиты суверенитета и территориальной целостности государств.