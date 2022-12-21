Ильхам Алиев провел встречу с президентом Египта

Лидер Азербайджанской Республики сегодня с деловым визитом посетил Египет, где состоялась встреча с президентом страны. Были проведены переговоры и подписан ряд документов между двумя государствами.

Ильхам Алиев прибыл сегодня в столицу Египта.

В Каире глава Азербайджанской Республики встретился с президентом страны Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили ряд вопросов и подписали двусторонние документы. В частности, были заключены соглашения в сфере энергетике, инвестиций, экономики, транспорта, спорта и инновационных технологий.

Также главы государств провели встречи один на один и в расширенном составе.

Далее Ильхам Алиев и Абдель Фаттах ас-Сиси выступили перед прессой.

В ходе пресс-конференции глава Египта сообщил, что приезд лидера АР поспособствует развитию отношений двух стран и их углублению.

Кроме этого, он поздравил Азербайджан с предстоящей конференцией СОР24.

Также президент отметил, что в ходе переговоров лидеры стран уделили внимание вопросам регионального значения и увеличения гуманитарной помощи Сектору Газа.

"Египет привержен установлению стабильности и мира на Южном Кавказе"

- Абдель Фаттах ас-Сиси