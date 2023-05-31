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Ильхам Алиев прилетел в Молдавию

Ильхам Алиев в Кишиневе
© Фото: сайт президента Азербайджана
Самолет Ильхама Алиева приземлился в Кишиневе. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Также в Молдавию прибыл Никол Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Молдавию, сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, Ильхам Алиев прилетел в Кишинев для участия во 2-м саммите Европейского политического сообщества. Первое подобное мероприятие прошло в Праге в прошлом году.

В пресс-службе заявили, что азербайджанского президента в воздушной гавани молдавской столицы встречали официальные лица республики.

Также в Кишиневе приземлился самолет армянского премьера Никола Пашиняна. Вместе с ним на саммит прибыли глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза РА Армен Григорян и посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

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