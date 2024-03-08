Ильхам Алиев: председательство Азербайджана в Движении неприсоединение создало особую атмосферу в организации

Ильхам Алиев заявил, что в Движении неприсоединения создана особая атмосфера. Она отметил, что проведение COP29 в Азербайджане - признание усилий Баку в отношении зеленого перехода.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума, рассказал об атмосфере в Движении неприсоединения после председательства Азербайджана.

Он заявил, что в организации, которая объединяет 120 стран, была создана особая атмосфера. Алиев отметил, что Баку активно сотрудничает со странами, входящими в ЕС и Организацию исламского сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что у Азербайджана есть возможность объединить различные страны, что необходимо сегодня для решения климатических проблем.

Говоря о проведении COP29 в Азербайджане, президент сообщил, что данное событие является признанием усилий Баку в отношении зеленого перехода.

Алиев напомнил, что в 2023 году была открыта солнечная электростанция мощностью 230 МВт. Он также рассказал о проекте прокладки энергетического кабеля по дну Черного моря.

"Таким образом, COP29 станет для нас первой возможностью показать, что живущая самостоятельно и ни от кого не зависящая страна может успешно развиваться. Это демонстрация правильности нашей политики. Политики, которую Азербайджан проводит на протяжении последних тридцати лет. С практической же точки зрения у нас появится возможность внести свой вклад в солидарность"

- Ильхам Алиев