Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева

Президент Азербайджана посетил могилу общенационального лидера страны на Аллее почетного захоронения. Сегодня исполнилось 20 лет со дня ухода из жизни Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня исполнилось 20 лет со дня ухода из жизни азербайджанского политического деятеля. Президент возложил венок к его могиле на Аллее почетного захоронения, а затем прозвучал гимн Азербайджана.

Ильхам Алиев также почтил память ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложил цветы к ее могиле. Кроме того, он почтил память советского деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. К их могилам возложены цветы.

Стоит отметить, что память Гейдара Алиева почтили и другие официальные лица Азербайджана. Цветы к памятнику возложили премьер страны Али Асадов, спикер парламента АР Сахиба Гафарова и ряд других государственных и правительственных лиц.

Они также почтили память его супруги, к ее могиле были возложены цветы.