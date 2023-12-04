Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня исполнилось 20 лет со дня ухода из жизни азербайджанского политического деятеля. Президент возложил венок к его могиле на Аллее почетного захоронения, а затем прозвучал гимн Азербайджана.
Ильхам Алиев также почтил память ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложил цветы к ее могиле. Кроме того, он почтил память советского деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. К их могилам возложены цветы.
Стоит отметить, что память Гейдара Алиева почтили и другие официальные лица Азербайджана. Цветы к памятнику возложили премьер страны Али Асадов, спикер парламента АР Сахиба Гафарова и ряд других государственных и правительственных лиц.
Они также почтили память его супруги, к ее могиле были возложены цветы.