Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поговорил с премьером Пакистана

Ильхам Алиев поговорил с премьером Пакистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев провел телефонный разговор с премьером Пакистана. Руководители государств поздравили друг друга с Курбан-байрамом и обсудили сотрудничество стран.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел телефонную беседу с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба главы государств.

Глава правительства Исламской Республики поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с праздником Курбан-байрам и передал наилучшие пожелания стране.

В свою очередь, руководитель Азербайджана тоже поздравил премьера Пакистана и народ этой страны с праздником и пожелал счастья, развития и процветания.

Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Баку и Исламабадом в различных сферах.

Они также отметили значение саммита Организации экономического сотрудничества, который пройдет летом текущего года в городе Ханкенди.

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