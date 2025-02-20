Ильхам Алиев отправляется в Турцию

Уже завтра президент Азербайджана приедет в Турцию. В рамках поездки он поговорит со своим турецким коллегой о развитии отношений между странами и о событиях в регионе.

В среду, 5 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев отправится с визитом в Турцию. Об этом написал на своих страницах в соцсетях глава Управления по связям при администрации турецкого президента.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что визит азербайджанского лидера состоится по приглашению его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как ожидается, президенты проведут встречу в Анкара, на которой обсудят последние событие в регионе и мире, а также вопросы укрепления отношения между странами.

Лидеры также поучаствуют в режиме online в церемонии открытия газопровода Игдыр-Нахчыван.