Ильхам Алиев: ислам – религия мира и справедливости

Ильхам Алиев обратился с приветствием к участникам форума, посвященного борьбе с исламофобией. Он отметил, что исламофобия процветает в ряде западных стран, а мусульманские государства, в том числе Азербайджан, зачастую страдают от террора.

В Баку стартовала международная конференция на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году". Обращение к участникам мероприятия направил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Проведение сегодняшнего мероприятия в канун начала священного для исламского мира месяца Рамазан и Международного дня борьбы с исламофобией имеет символическое значение», - прежде всего отметил он.

«К сожалению, тенденции исламофобии в мире стремительно нарастают. Мы становимся свидетелями представления ислама как потенциального источника опасности, более широкого распространения с каждым днем подозрительности, дискриминации и откровенной ненависти к мусульманам. И в резолюции ООН о Дне борьбы с исламофобией отмечается , что рост случаев дискриминации, нетерпимости и насилия, связанных с религиозными убеждениями, вызывает глубокую озабоченность»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер с сожалением заметил, что сегодня исламофобия - составная часть государственной политики ряда стран Запада, считающих себя демократическими. «На долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год», - подчеркнул он.

В ряде европейских стран исламофобия достигла такого уровня, что насаждается в качестве официальной идеологии. В Европе проводят сожжение Корана, публикуют карикатуры на Пророка Мухаммеда - эти и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова. Особо остро стоит проблема исламофобии во Франции.

«Франция, наряду со своей традиционной политикой неоколониализма, открыто проводит политику давления на мусульман и их дискриминации, организует различные исламофобские кампании. Под прикрытием «светскости» принимает законодательные акты и политические решения, направленные исключительно на ограничение прав и свобод мусульман. В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане»

– Ильхам Алиев

Правительства этих стран разжигают исламофобские настроения, вместо того, чтобы привлекать виновных к ответственности и бороться с проявлениями, оскорбляющими чувства мусульман.

«К сожалению, некоторые западные институты, называющие себя демократическими, также ведут антиисламскую деятельность. Сегодня Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии»

– Ильхам Алиев

По мнению президента АР, нынешняя негативная тенденция проявляется в деятельности и некоторых глобальных медиа-структур. Они проводят целенаправленную деятельность против исламской религии, исламской культуры, искажая истинную суть ислама, в медиа предпринимаются попытки отождествить его с терроризмом, запятнать и очернить его.

«Мы решительно осуждаем эти тенденции, которые набирают силу и направлены на дискредитацию нашей религии. Ислам – религия мира, милосердия, терпимости и справедливости. Взглянув на карту мира, можно увидеть, что именно мусульмане больше всего страдают от террора»

– Ильхам Алиев

Азербайджан пострадал от исламофобии, продолжил президент страны. «Одним из наиболее тяжелых последствий 30-летней оккупации Арменией наших земель является преднамеренное разрушение и уничтожение нашего культурного наследия, имеющего общечеловеческое значение, в том числе памятников, относящихся к исламской религии. Хотя по предварительным расследованиям имеются данные о полном разрушении в период оккупации 65 мечетей, эти цифры, к сожалению, постепенно растут, и появляются многочисленные новые примеры армянского вандализма против исламского наследия. Кроме того, выявляются факты разрушения на этих территориях сотен мусульманских кладбищ, изменения назначения и фальсификации мусульманских святилищ, мечетей и гробниц, а во многих случаях и использования в качестве хлева, где содержались животные, считающиеся запрещенными в нашей религии. Подобные акты надругательства оскорбляют не только наши чувства, но и чувства мусульман всего мира», - говорится в обращении.

На территории Армении уничтожается исламское историко-культурного наследие Азербайджана. Азербайджан, напомнил Ильхам Алиев, обратился к ЮНЕСКО с призывом направить в Армению техническую миссию для оценки состояния наших культурных и религиозных памятников, которые годами разрушались в этой стране, но ЮНЕСКО, к сожалению, до сих пор не отреагировала на этот призыв.

«Мы гордимся тем, что Азербайджан является полиэтнической и многоконфессиональной страной. Представители всех религий и этнических групп живут здесь в условиях мира как одна семья. Религиозное равенство и инклюзивность, охраняемые в нашей стране как национальное достояние, являются образом жизни азербайджанского народа, источником его силы. Исходя из этого, естественно, что уважение мультикультурных ценностей является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики»

– Ильхам Алиев

Прилагаются усилия для популяризации и продвижения ценностей мира, мирного сосуществования, гуманизма. Азербайджан поддерживает гармоничные отношения между различными культурами, выдвигает различные глобальные инициативы на основе межцивилизационного и межкультурного диалога во имя достижения взаимопонимания. Ярким примером этого является ставший уже доброй традицией Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку в мае, заметил азербайджанский лидер.

«В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму. Связывать терроризм и экстремизм с какой-либо религией, нацией, цивилизацией или этнической группой является ошибочным подходом. Использование религии в политических целях служит лишь созданию внутри общества раскола и противостояния. Эти проявления одновременно лишают человечество гуманистических идеалов и общечеловеческих ценностей, в результате приводят к межцивилизационным конфликтам»

– Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что форум в Баку демонстрирует решимость Азербайджана бороться с исламофобией, которая является одним из вызовов современности, и выразил уверенность, что проводимое мероприятие внесет вклад в борьбу совместными усилиями с исламофобией, выдвижение новых инициатив, связанных с продвижением культуры толерантности и мира, основанной на уважении разнообразия религий и убеждений.