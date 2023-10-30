Вестник Кавказа

О запрете исламской символики заговорили в Швеции

Коран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Запрет на исламскую символику предложили ввести в Швеции. Депутат Ричард Юмсхоф заявил, что видит опасность в ней, а подобное ограничение будет шагом вперед.

Депутат из Швеции Ричард Юмсхоф заявил о необходимости ввести запрет на использование исламских символов в общественных местах.

Как пишет издание Svenska Dagbladet, политик считает, что с точки зрения многих людей исламская символика может вызвать опасность, а ограничение ее использования является возможным шагом вперед.

При этом, он не собирается «отождествлять ислам с нацизмом», однако, по его мнению, к мусульманской чадре многие шведы относятся с опасением.

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