Ильхам Алиев и Орбан обсудили сотрудничество в экономике

Президент Азербайджана принял сегодня в Баку премьера Венгрии. На встрече затрагивались вопросы сотрудничества в экономике, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

В четверг, 23 ноября, президент Азербайджана провел в Баку переговоры с премьер-министром Венгрии. Об этом сказано в сообщении на сайте азербайджанского лидера.

В ходе беседы Виктор Орбан передал президенту АР поздравления народа Венгрии с восстановлением суверенитета республики и нормализации ситуации на Южном Кавказе.

Со своей стороны, Ильхам Алиев отметил, что доволен текущим развитием отношений двух стран, указав на то, что они тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках Организации тюркских государств.

Ильхам Алиев также обратил внимание на то, что новая площадка для сотрудничества появилась благодаря SPECA (Спецпрограмма ООН для экономик стран Центральной Азии), саммит которой проходит в эти дни в азербайджанской столице.

Он подчеркнул, что в настоящее время экономическая интеграция со странами Центральной Азии продолжается. Свидетельством этому является разработка различных проектов и платформ для взаимодействия, которые в различных сферах соединяют этот регион сразу с двумя морями – Каспийским и Черным.

© Фото: официальный сайт президента Азербайджана

В разговоре также было отмечено, что очень важно, что венгерские компании помогут АР восстановить село Солтанлы, расположенное в Джебраильском районе.

Кроме того, было акцентировано внимание на том, что Баку и Будапешт продуктивно взаимодействуют в международных организациях. Стороны также добавили, что важно развивать совместные энергетические проекты.

Помимо этого, обсуждались связи двух стран в туризме, фармацевтике и транспортно-логистической сфере.