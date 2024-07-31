Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Агдам

В городе Агдам, который продолжает восстанавливаться после освобождения от оккупантов, сегодня побывали первые лица Азербайджана Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева. Они ознакомились с ходом строительства ряда объектов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди, первый вице-президент АР Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдам сегодня.

В рамках визита в город Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительством отеля Hilton Garden Inn, который готов на 60%.

Отель на 127 номеров возведен недалеко от центра Агдама, его общая площадь составляет 2,16 га. В отеле будут также открыты конференц-зал, зал заседаний, ресторан и банкетные залы. Планируется запустить на территории бассейн, фитнес-центр и СПА-центр.

После открытия в Hilton Garden Inn будут трудоустроены более 100 человек.

Затем азербайджанский лидер принял участие в открытии Агдамского регионального центра цифрового управления и Учебно-образовательного комплекса ОАО «Азеришыг».

После этого Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами на следующих объектах: Агдамский центр мугама, второй жилой комплекс в Агдаме на 1267 квартир, в яслях-детском саду №1, в полной средней школе №1 на 960 мест.

Также первые лица азербайджанского государства побывали в ЖК Agdam Residence на 209 квартир, где ознакомились с созданными условиями.

Кроме того, в Агдаме Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева 18 февраля были ознакомлены с концептуальным проектом комплекса-крепости Аскеран.