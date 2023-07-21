Ильхам Алиев: дружба Азербайджана и Турции – залог стабильности на Южном Кавказе

Опубликовано: 16:39, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

После победы Азербайджана в Отечественной войне отношения страны с Турцией вышли на новый – партнерский уровень. Дружба двух стран – залог стабильности на Южном Кавказе и динамичного развития и Азербайджана, и Турции.

Партнерские и дружеские отношения президентов Турции и Азербайджана Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана после победы Азербайджана в Отечественной войне стали известны всем мировым странам. Они основаны на долгой дружбе и братских связях республик, в них - залог регионального развития и региональной стабильности.

Об этом заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, отвечая на вопрос журналиста из Турции, попросившего перечислить приоритетные направления развития отношений Азербайджана и Турции.

«Это замечательная основа для наших стран, чтобы развиваться и поддерживать друг друга. С первых дней, я бы даже сказал, с первых часов Второй Карабахской войны Турция, ее народ и ее лидер стояли с нами плечом к плечу. Заявление президента Эрдогана в первые часы Второй Карабахской войны, что Азербайджан не один, было большой моральной поддержкой для нас. И на протяжении всех 44 дней Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку от наших братьев»

– Ильхам Алиев

Далее он напомнил, что после победы во Второй карабахской войне Азербайджан и Турция формализовали свои отношения, подписав знаменитую Шушинскую декларацию. Этот шаг поднял отношения стран на союзнический уровень.

«Эта декларация открывает новые горизонты для нас. Хотя и до этого Азербайджан и Турция во многих сферах демонстрировали единство, солидарность и взаимную поддержку. Если мы возьмем более широкую повестку дня нашего сотрудничества, мы увидим там, начиная с политических отношений, энергетику, торговлю, транспортные коммуникации, оборонную промышленность и многие другие. Легче назвать сферы, в которых мы не слишком тесно сотрудничаем, чем сферы, где мы работает очень плотно»

– Ильхам Алиев

Затем Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что Азербайджан и Турция будут продолжать партнерство, в том числе, для стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

«Нам нужен устойчивый мир и безопасность для будущего. И роль Турции в международных отношениях и, в частности, в нашем регионе – это роль очень важного стабилизатора. Политика Турции направлена на региональную безопасность и региональное развитие, и это очень ценят в Азербайджане и не только в Азербайджане»

– Ильхам Алиев

Завершая ответ на вопрос, Ильхам Алиев поставил акцент на том, что в предстоящие годы Турция и Азербайджан будут играть все возрастающую роль на мировой арене, используя потенциал двусторонних отношений ради взаимовыгодного сотрудничества.