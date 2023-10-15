Ильхам Алиев: азербайджанцы и армяне жили в дружбе

Опубликовано: 19:42, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В период с 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного инцидента между азербайджанцами и армянами. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Ханкенди, после церемонии поднятия флага Азербайджана.

В определенные годы азербайджанцы и армяне жили в дружбе, причем не только в Ханкенди, но и в целом в Карабахе, в Баку, Гяндже, Ереване, Гейче, Зангезуре, Даралаязе, а также Басаркечаре, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в центре Ханкенди после поднятия флага Азербайджана перед административным зданием, на фасаде которого размещен герб Азербайджана.

По словам главы государства, он сам помнит, что происходило в эти годы. Особенно ярко это проявлялось после того, как Советский Азербайджан возглавил Гейдар Алиев: тогда некоторые националистические силы, прежде существовавшие в Карабахе, полностью отошли в сторону. В итоге за 13 лет, с 1969 по 1982 год, не случилось ни одного неприятного инцидента.

"Я был здесь вместе с отцом. Я помню эту атмосферу. Здесь были контакты, в подлинном смысле слова, в искренней атмосфере, велась совместная работа"

– Ильхам Алиев

Президент напомнил, что сегодня был поднят флаг Азербайджана над Сарсангским водохранилищем, которое было построено, как и Суговушанское, в 1976 году по инициативе Гейдара Алиева.

"В то время были вложены огромные инвестиции, была проложена железная дорога из Агдама в Ханкенди, здесь было создано высшее учебное заведение, и абсолютное большинство зданий, которые мы видим в Ханкенди, были построены именно в те годы"

– глава государства