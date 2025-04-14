Ильхам Алиев является хорошим другом китайского народа – посол КНР

Президент Азербайджана является хорошим другом китайского народа. Отношения Азербайджана и Китая имеют широкие перспективы, отметила посол КНР в Баку Лу Мэй.

Новый посол КНР в Азербайджане Лу Мэй отметила в статье, опубликованной в официальной печати, что визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Пекин станет стимулом для углубления двусторонних отношений, Ильхам Алиев - хороший друг китайского народа.

"Едва вступив в должность посла КНР в Азербайджане, я получила возможность стать свидетелем такого значимого и исторического момента, как визит на высшем уровне, что для меня является большой честью. Уверена, что данный визит будет полностью успешным", - поделилась в статье Лу Мэй. Она заверила, что Пекин готов прилагать совместные усилия с Баку для реализации договоренностей глав двух государств и содействия дальнейшему развитию китайско-азербайджанских отношений на высоком уровне на благо двух стран и народов.

Китай и Азербайджан состоят в отношениях стратегического партнерства, развивается сотрудничество в различных областях.

"В последние годы при личной заботе и содействии глав государств наших стран китайско-азербайджанские отношения сохраняют активную динамику развития. Продолжает укрепляться политическое взаимодоверие, сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса - одного пути» и на международной арене достигнуты большие результаты"

– статья

Огромный вклад внес в развитие двусторонних отношений общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, подчеркнула дипломат. "Гейдар Алиев - основоположник модернизации Азербайджана и китайско-азербайджанской дружбы. Рассматривая развитие отношений с Китаем как приоритетное направление внешней политики, он заложил хорошее начало для долгосрочного, здорового и стабильного развития двусторонних отношений и внес личный вклад в это важное дело", - говорится в публикации.

Ильхам Алиев большое значение придает развитию отношений с КНР и является хорошим другом китайского народа. У отношений двух стран есть большое будущее, между лидерами Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым сложились доверительные рабочие отношения и глубокая личная дружба, отметила посол.

"Заглядывая в будущее, можно сказать, что китайско-азербайджанское стратегическое партнерство имеет широкие перспективы и вызывает большие надежды"

– Лу Мэй

Ильхам Алиев 22 апреля прибыл в Пекин с государственным визитом.