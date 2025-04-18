Игроки и тренер "Краснодара" признаны лучшими по итогам сезона РПЛ

Наставник футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев признан лучшим тренером по итогам сезона Российской Премьер-лиги 2024-2025.
Церемония награждения премии Герои РПЛ состоялась в Москве в минувшую пятницу.
Помимо Мусаева, награды завоевали и игроки кубанской команды: Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Акгацев и экс-футболист "быков" Федор Смолов.
Колумбиец Кордоба стал лучшим форвардом по итогам прошедшего сезона. Кроме того, 32-летний нападающий оформил самый красивый гол сезона 2024-2025.
Сперцян получил награду как лучший полузащитник сезона РПЛ, а голкипера Акгацева выбрали лучшим вратарем.
Что касается Смолова, то 35-летний форвард назван самым медийным футболистом. У Федора истек контракт с "Краснодаром" и он является свободным агентом.