Вестник Кавказа

Игроки и тренер "Краснодара" признаны лучшими по итогам сезона РПЛ

Игроки и тренер "Краснодара" признаны лучшими по итогам сезона РПЛ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тренер "Краснодара" стал лучшим наставником по итогам сезона РПЛ 2024-2025. Награды получили нападающие, полузащитник и вратарь кубанской команды.

Наставник футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев признан лучшим тренером по итогам сезона Российской Премьер-лиги 2024-2025.

Церемония награждения премии Герои РПЛ состоялась в Москве в минувшую пятницу.

Помимо Мусаева, награды завоевали и игроки кубанской команды: Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Акгацев и экс-футболист "быков" Федор Смолов.

Колумбиец Кордоба стал лучшим форвардом по итогам прошедшего сезона. Кроме того, 32-летний нападающий оформил самый красивый гол сезона 2024-2025.

Сперцян получил награду как лучший полузащитник сезона РПЛ, а голкипера Акгацева выбрали лучшим вратарем.

Что касается Смолова, то 35-летний форвард назван самым медийным футболистом. У Федора истек контракт с "Краснодаром" и он является свободным агентом.

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