Вестник Кавказа

Игрок "Динамо" Махачкала сыграет за сборную России

Игрок "Динамо" Махачкала сыграет за сборную России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Защитник "Динамо" из Махачкалы вызван в сборную России. Национальная команда проведет игры против сборных Вьетнама и Тайланда. Встречи состоятся в Ханое.

Футболист махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев включен в заявку сборной России на две товарищеские встречи, которые пройдут в сентябре.

Информацию о вызове защитника подтвердил президент махачкалинцев Гаджи Гаджиев. Он отметил, что в клубе обрадовались новости и гордятся игроком.

Сам Пальцев заявил, что приглашение в национальную команду стало для него неожиданностью. Футболист также выразил надежду, что у него получится дебютировать за сборную.

Сборная России проведет две товарищеские игры 5 и 7 сентября в Ханое. Соперниками подопечных Валерия Карпина станут национальные команды Тайланда и Вьетнама.

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