Ибрахим Халил Коркмаз: выборы Милли Меджлиса проходят в очень спокойной атмосфере

Замглавы правящей партии Турции Ибрахим Халил Коркмаз, прибывший в Азербайджан в составе делегации ICAPP для наблюдения за выборами Милли Меджлиса, сообщил "Вестнику Кавказа" о высокой организации голосования и отсутствии нарушений и инцидентов на избирательных участках.

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции по международным делам Ибрахим Халил Коркмаз в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как с точки зрения международных наблюдателей проходит сегодня в Азербайджане голосование на выборах Милли Меджлиса. Ибрахим Халил Коркмаз прибыл в Баку в составе делегации Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP).

"Мы прибыли в Баку накануне, а сегодня с раннего утра посещали избирательные участки, побывали в семи местах. Мы увидели, что властями на всех участках было приготовлено необходимое по законодательству для проведения голосования. Уже несколько часов прошло, и мы не зафиксировали никаких нарушений или моментов, вызывающих вопросы. И еще хочу отметить такую немаловажную деталь, как очень спокойную атмосферу выборов", - прежде всего сказал он.

"Выборы в восточных странах обычно очень горячие, но здесь, как я вижу, люди более спокойные и стабильные. На избирательных участках очень четко организовано наблюдение, мы увидели множество наблюдателей. Выборы – это фундамент демократии, и мы приветствуем то, что сегодня азербайджанский народ выбирает своих представителей в Милли Меджлисе", - подчеркнул зампред Партии справедливости и развития.

Турецкий политик также отметил высокую явку на парламентских выборах. "Сегодня воскресенье, но на тех семи избирательных участках, где мы побывали, к полудню проголосовало порядка 1400-1600 человек, то есть 25-30% избирателей. Я думаю, в итоге более 70% избирателей будут участвовать в выборах. Это очень хороший показатель", - сообщил Ибрахим Халил Коркмаз.

Заместитель председателя правящей партии Турции признался, что впервые работает наблюдателем на выборах в Азербайджане. "Это первый раз, когда я работаю международным наблюдателем на выборах в нашей братской стране – Азербайджане. Я не парламентарий, но в целом сегодня более 30 депутатов из Турции наблюдают за выборами Милли Меджлиса", - заключил он.