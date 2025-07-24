"Иберия 1999" не смогла пробиться в Лигу Конференций

Грузинский клуб "Иберия 1999" провел сегодня в Тбилиси ответный матч против "Левадии" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. Победитель противостояния определился в дополнительные 30 минут.

В Тбилиси состоялась ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26 между грузинским клубом "Иберия 1999" и эстонской "Левадией".

Хозяева вышли вперед на 40-й минуте благодаря точному удару нападающего Гурама Гоштелиани. На 48-й минуте полузащитник "Левадии" Карлос Торрес Рамирес сделал счет равным, однако на 87-й минуте защитник Дерек Агьяква отправил второй мяч в сетку ворот гостей. Игра перешла в дополнительное время, так как в первой встрече, прошедшей неделю назад, победу со счетом 1:0 одержала "Левадия".

Судьба противостояния решил гол, забитый нападающим эстонской команды Робертом Киром на 109-й минуте. В третий квалификационный раунд вышла "Левадия".