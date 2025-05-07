Вестник Кавказа

"Ханкенди" планирует принимать соперников в родном городе

"Ханкенди" планирует принимать соперников в родном городе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ханкенди" обратился к властям Азербайджана с просьбой разрешить ему проводить домашние матчи на родном стадионе. В настоящее время стадион находится на реконструкции, однако ее планируется завершить примерно через месяц.

Футбольный клуб "Ханкенди" собирается проводить домашние матчи в родном городе. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

Клуб уже направил соответствующее обращение в министерство молодежи и спорта республики, передает İdman.biz.

Руководство "Ханкенди", что благодаря вниманию президента АР Ильхама Алиева к развитию спорта на освобожденных территориях у клуба в ближайшее время появится возможность принимать соперников в родном городе.

Напомним, стадион "Ханкенди" был построен в 1956 году, он вмещает 15 тыс зрителей. В настоящее время ведется реконструкция арены. Завершить все работы планируется к сентябрю нынешнего года.

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