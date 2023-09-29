Хлеба в Чечне будут печь больше

Сбербанк профинансировал мукомольное производство в Чечне – это позволит чеченским хлебопекам производить вдвое больше продукта №1 и расширить ассортимент выпускаемых хлебобулочных изделий.

Чеченская мукомольная компания "Колос" получила льготный кредит на сумму 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Это позволит компании не только увеличить мощности мукомольного комплекса и расширить ассортимент хлебобулочной продукции, но и запустить производство так нужного животноводам комбикорма – "Колос" будет выпускать его до 100 т в сутки, передает "АиФ-Дагестан".

"Поддержка малого бизнеса - одна из наших стратегических задач на Северном Кавказе... Данная сделка - важный шаг в развитии промышленности и сельского хозяйства Чеченской Республики"

- управляющий чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев

Теперь компания сможет более чем в два раза увеличить объем выпечки хлебобулочных изделий, отметил директор компании Апты Ахмадов.