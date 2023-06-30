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Хавбек сборной Грузии продолжит защищать цвета "Бордо"

Полузащитник футбольного клуба “Бордо“ Зурико Давиташвили
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Бордо"
Французский "Бордо" выкупил контракт полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили. В настоящее время хавбек защищает цвета национальной команды на молодежном Евро-2023.

Полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили стал игроком французского "Бордо". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на 4 года.

Французский клуб воспользовался условиями аренды и выкупил Давиташвили у батумского "Динамо".

В сезоне 2022/23 Давиташвили провел за "Бордо" 29 матчей во второй лиге Франции, отметившись в них 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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