Хавбек сборной Грузии продолжит защищать цвета "Бордо"

Французский "Бордо" выкупил контракт полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили. В настоящее время хавбек защищает цвета национальной команды на молодежном Евро-2023.
Полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили стал игроком французского "Бордо". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Соглашение с 22-летним хавбеком рассчитано на 4 года.
Французский клуб воспользовался условиями аренды и выкупил Давиташвили у батумского "Динамо".
В сезоне 2022/23 Давиташвили провел за "Бордо" 29 матчей во второй лиге Франции, отметившись в них 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.