Хаменеи впервые с начала конфликта с Израилем появился на публике

Верховный лидер Ирана принял участие в религиозной церемонии, впервые за 25 дней представ перед публикой.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые с начала военного конфликта Исламской Республики и Израиля появился на публике. Он принял участие в религиозной церемонии, передают иранские СМИ.

"Момент появления лидера (Исламской. — прим. ред.) революции в хосейние (культурно-религиозном центре. — прим. ред.) имама Хомейни в ходе траурной церемонии в ночь Ашуры"

– IRNА

Как отмечает Bild, Хаменеи не появлялся на публике уже 25 дней. По информации издания, аятолла с начала израильских ударов укрылся в бункере, откуда были записаны его обращения к народу. 26 июня верховный лидер Ирана поздравил народ страны с победой над Израилем и США.

Напомним, что военное противостояние между Израилем и Ираном, начавшееся 13 июня с ударов ЦАХАЛ, завершилось договоренностями о прекращении огня, которые были достигнуты 24 июня.