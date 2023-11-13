ХАМАС хочет более долгосрочного перемирия в Газе

В ХАМАС рассчитывают на продление перемирия в Газе, которое вступит в силу в пятницу. Оно будет действовать всего четыре дня.

Палестинское радикальное движение ХАМАС заинтересовано в более долгосрочном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил один из его руководителей.

Басем Наим подчеркнул, что ХАМАС хочет, чтобы перемирие, которое вступит в силу 24 ноября и будет действовать в течение четырех дней, было продлено, передает ТАСС.

"Гуманитарное перемирие - это наша цель, и мы над этим работаем. Дай бог, [оно будет продлено], но это зависит от возможности передачи других заложников"

– представитель ХАМАС