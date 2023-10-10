ХАМАС атаковал Ашкелон сотнями ракет

Опубликовано: 18:42, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько сотен ракет отправили палестинские радикалы ХАМАС на Ашкелон. В городе сообщили, что слышали несколько громких звуков.

Палестинские радикалы движения ХАМАС заявили о том, что нанесли массированный ракетный удар по находящемуся в 12 км от сектора Газа города Ашкелон. По их словам, это – ответ на несильное выселение гражданского населения из сектора Газа.

По данным телеканала ВВС, в городе было слышно несколько громких взрывов.

«Мы сидим в убежище вместе с местными жителями. Все смотрят на свои телефоны и с тревогой ждут, что будет дальше. За последние несколько минут мы слышали еще несколько взрывов»

– корреспондент BBC Элис Кадди