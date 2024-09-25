Хабиб назвал Мохаммеда Али самым великим спортсменом

Хабиб Нурмагомедов считает Мохаммеда Али самым великим спортсменом за 100 лет. Он добавил, что на Флойда Мейвезера никто равняться не хочет.

Бывший чемпион UFC среди бойцов-легковесов Хабиб Нурмагомедов назвал самого великого спортсмена за последние 100 лет.

Россиянин считает легенду бокса Мохаммеда Али величайшим спортсменом в истории, поскольку его влияние выходит за спортивные рамки.

Нурмагомедов также заявил, что Али вдохновил миллиарды людей по всему миру, в том числе далеких от бокса и ислама.

Помимо этого, он сравнил Мохаммеда Али с другим известным боксеров Флойдом Мейвезером. При этом Хабиб добавил, что на Флойда равняться никто не хочет.