Вестник Кавказа

Гурбан Гурбанов признан лучшим футбольным тренером Азербайджана

Гурбан Гурбанов признан лучшим футбольным тренером Азербайджана
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
В Баку наградили наиболее отличившихся футболистов и тренеров Азербайджана. Награду лучшему тренеру получил наставник "Карабаха".

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов получил награду лучшему футбольному тренеру  по итогам прошедшего сезона. Наставник "скакунов" получает престижный приз уже третий раз подряд. 

Гурбанов на торжественной церемонии в Баку поблагодарил деятелей азербайджанского футбола за признание, а также пожелал удачи главному тренеру сборной Азербайджана Фернанду Сантушу. 

Награды также были вручены и в других номинациях. Так, "Карабах" был назван лучшей командой, а лучшим футболистом признан Махир Эмрели из "Нюрнберга". Футбольный клуб "Сабах" получил награду за вклад в развитие футбола. 

Напомним, что "Карабах" в очередной раз стал чемпионом Азербайджана.

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