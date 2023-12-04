Губернатор Кубани проинспектировал предприятия Армавира

Кубанский Армавир становится крупным промышленным центром региона – сегодня его предприятия проинспектировали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель краевого Заксобрания Брий Бурлачко.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко посетили с рабочей поездкой предприятия Армавира, оценив их потенциал.

Они побывали в создаваемом промпарке, посетили кадровый центр "Работа России", однако главным пунктом программы стала поездка на промкомплекс, созданный в феврале 2022 года и занимающийся выпуском грузового железнодорожного подвижного состава, передает "АиФ-Юг".

А перспективы у нового предприятия большие – ожидается, что уже в новом 2024 году здесь будет изготовлено почти 1,7 тыс крытых вагонов и более 3,1 тыс двухосных тележек.

Еще одно крупное предприятие, которое посетило высшее руководство региона – крупнейшего в регионе завода по выпуску бумаги для гофрирования. Ожидается, что в скором времени компания станет резидентом промпарка "Армавир" и будет выпускать 144 млн кубометров гофрокартона в год.