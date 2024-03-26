Вестник Кавказа

Губернатор Дона подписал отставку главы Минтранска области

Губернатор Дона подписал отставку главы Минтранска области
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Донской министр транспорта Владимир Окунев сегодня ушел в отставку – указ об этом подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Чиновник ушел в отставку по собственному желанию, причина такого его решения не указывается.

Ростовская область осталась без главы областного Минтранса - заместитель губернатора региона - министр транспорта Владимир Окунев принял решение оставить пост, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об увольнении, сообщил он в своем Tekegram-канале.

В то же время глава региона отметил, что за годы работы в этой должности Владимир Окунев зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который успешно решает задачи любой сложности.

"В период его работы в этой должности реализован целый ряд важных объектов в дорожном комплексе региона: завершено строительство обхода Аксая, путепровода в Волгодонске, начато возведение Западной хорды, построены и отремонтированы многие региональные и муниципальные объекты" 

- Василий Голубев

Напомним, Владимир Окунев возглавил областной Минтранс в конце 2020 года, до этого он успешно трудился заместителем министра и занимал ряд руководящих должностей в "РостовАвтодоре".

Ушел Окунев со своего поста по собственному желанию, причина такого решения неизвестна.

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