Губернатор Дона подписал отставку главы Минтранска области

Ростовская область осталась без главы областного Минтранса - заместитель губернатора региона - министр транспорта Владимир Окунев принял решение оставить пост, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об увольнении, сообщил он в своем Tekegram-канале.
В то же время глава региона отметил, что за годы работы в этой должности Владимир Окунев зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который успешно решает задачи любой сложности.
"В период его работы в этой должности реализован целый ряд важных объектов в дорожном комплексе региона: завершено строительство обхода Аксая, путепровода в Волгодонске, начато возведение Западной хорды, построены и отремонтированы многие региональные и муниципальные объекты"
- Василий Голубев
Напомним, Владимир Окунев возглавил областной Минтранс в конце 2020 года, до этого он успешно трудился заместителем министра и занимал ряд руководящих должностей в "РостовАвтодоре".
Ушел Окунев со своего поста по собственному желанию, причина такого решения неизвестна.